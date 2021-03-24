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Против скопинского маньяка призвали возбудить уголовное дело
Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что после выхода интервью против Мохова нужно возбудить уголовное дело.

Против скопинского маньяка призвали возбудить уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что после выхода интервью против Мохова нужно возбудить уголовное дело.

Она отметила, что это сейчас будет самым правильным решением правоохранительных органов.

«Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение», — добавила член Совета по правам человека.

Напомним, в беседе Виктор Мохов высказал намерение «помочь» с зачатием детей одной из его жертв. После этого следком организовал проверку.