Следком организовал проверку после заявлений скопинского маньяка в интервью Собчак

В беседе Виктор Мохов высказал намерение «помочь» с зачатием детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

Глава российского следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. Об этом передает ТАСС.

В беседе Виктор Мохов высказал намерение «помочь» с зачатием детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

«Ход и результаты доследственной проверки поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении.