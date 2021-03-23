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Следком организовал проверку после заявлений скопинского маньяка в интервью Собчак
В беседе Виктор Мохов высказал намерение «помочь» с зачатием детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

Глава российского следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. Об этом передает ТАСС.

В беседе Виктор Мохов высказал намерение «помочь» с зачатием детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

«Ход и результаты доследственной проверки поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении.