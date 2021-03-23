Путин сделал прививку от коронавируса
Во вторник, 23 марта, президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Глава государства чувствует себя хорошо, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Во вторник, 23 марта, президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Глава государства чувствует себя хорошо, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в среду, 24 марта, у Путина будет полноценный рабочий день.
При этом в Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал президент.