Путин сделал прививку от коронавируса

Во вторник, 23 марта, президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Глава государства чувствует себя хорошо, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во вторник, 23 марта, президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Глава государства чувствует себя хорошо, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в среду, 24 марта, у Путина будет полноценный рабочий день.

При этом в Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал президент.