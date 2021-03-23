\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-1°
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
ЦБ USD 75.36 0.75 24/03
ЦБ EUR 89.77 1.11 24/03
Нал. USD 75.5 / 77.00 15:26
Нал. EUR 89.8 / 90.6 15:26
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
3 599
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
6 439
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
7 630
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
15 234
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Девочка, попавшая под лавину в Мурманской области, не дождалась спасателей
Ребенок был жив, для ее эвакуации выслали вертолет. Но спасатели не успели.

12-летняя девочка, которую объявили мертвой после схода снежной лавины в Хибинах Мурманской области, выжила. Ее состояние крайне тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на местной министерство информационной политики.

Для эвакуации подростка выслали вертолет. Пострадавшая дышит, у нее есть пульс.

Мать девочки рассказала, что та занимается спортивным туризмом четыре года, эта поездка в Хибины стала третьей.

По информации на 8:30 23 марта, ребенок погиб. Спасатели не успели добраться до места, пишет Mash.

Напомним, сход лавины в горах произошел вечером 22 марта. В это время зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга проходила по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. Под завалами оказалась одна девочка, остальных туристов спасли.

Фото ru.depositphotos.com