Девочка, попавшая под лавину в Мурманской области, не дождалась спасателей

Ребенок был жив, для ее эвакуации выслали вертолет. Но спасатели не успели.

12-летняя девочка, которую объявили мертвой после схода снежной лавины в Хибинах Мурманской области, выжила. Ее состояние крайне тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на местной министерство информационной политики.

Для эвакуации подростка выслали вертолет. Пострадавшая дышит, у нее есть пульс.

Мать девочки рассказала, что та занимается спортивным туризмом четыре года, эта поездка в Хибины стала третьей.

По информации на 8:30 23 марта, ребенок погиб. Спасатели не успели добраться до места, пишет Mash.

Напомним, сход лавины в горах произошел вечером 22 марта. В это время зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга проходила по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. Под завалами оказалась одна девочка, остальных туристов спасли.