\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
ЦБ USD 74.61 0.47 23/03
ЦБ EUR 88.66 0.23 23/03
Нал. USD 74.05 / 75.40 16:13
Нал. EUR 88.35 / 89.55 17:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
3 283
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
6 116
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
7 343
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
14 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Мурманской области в результате схода лавины погиб ребенок
Трагедия случилась вечером в понедельник, 22 марта. Зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга пошла по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. В районе станции Имандра произошел обвал снега, в результате чего девочка 2008 года рождения оказалась под завалами. Остальные туристы не пострадали.

В Мурманской области в результате схода лавины погиб ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Трагедия случилась вечером в понедельник, 22 марта. Зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга пошла по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. В районе станции Имандра в Оленегорском районе произошел обвал снега, в результате чего девочка 2008 года рождения оказалась под завалами. Остальные туристы не пострадали.

На место выехали 53 спасателя, кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Девочку нашли под завалами, но спасти ее не удалось.

Прокуратура Мурманской области проведет проверку в связи с инцидентом.