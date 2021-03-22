В Мурманской области в результате схода лавины погиб ребенок

Трагедия случилась вечером в понедельник, 22 марта. Зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга пошла по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. В районе станции Имандра произошел обвал снега, в результате чего девочка 2008 года рождения оказалась под завалами. Остальные туристы не пострадали.

В Мурманской области в результате схода лавины погиб ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Трагедия случилась вечером в понедельник, 22 марта. Зарегистрированная группа туристов из Санкт-Петербурга пошла по необорудованному маршруту. В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей. В районе станции Имандра в Оленегорском районе произошел обвал снега, в результате чего девочка 2008 года рождения оказалась под завалами. Остальные туристы не пострадали.

На место выехали 53 спасателя, кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Девочку нашли под завалами, но спасти ее не удалось.

Прокуратура Мурманской области проведет проверку в связи с инцидентом.