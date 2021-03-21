В РГРТУ подвели итоги межрегиональной студенческой олимпиады

В РГРТУ подвели итоги межрегиональной студенческой олимпиады. Олимпиада проходила с 12 по 14 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. В ней приняли участие 138 студентов и курсантов из 23 образовательных организаций.

Подведены итоги X Межрегиональной студенческой физико-математической олимпиады, посвященной 115-летию со дня рождения профессора кафедры электровакуумной техники Рязанского радиотехнического института с 1966 по 1994 гг., доктора физико-математических наук Георгия Николаевича Шуппе (II тур Всероссийской студенческой олимпиады).

Олимпиада проходила с 12 по 14 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. Олимпиада проводится по инициативе Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина при финансовой поддержке ООО «Маркетплейс» (г. Москва).

В Олимпиаде приняли участие 138 студентов и курсантов из 23 образовательных организаций. В личном первенстве победителями Олимпиады стали: Пырх Иван Андреевич (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва); Юрин Григорий Анатольевич (ВА ВКО, г. Тверь); Идрисов Ибрагим Эскирханович (РТУ МИРЭА, г. Москва). Результат команды определяется по сумме среднего балла по команде и двух лучших результатов участников команды.

Победителем командного зачета стала команда курсантов Военной академии воздушно- космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь). Специальным призом имени Г. Н. Шуппе за лучшее решение физической задачи награждена Рахлина Валерия Вячеславовна, студентка 1 курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск).

Лучшие результаты среди рязанских студентов показали представители РГРТУ: Ситников Виктор (гр. 742) — диплом 2 степени, Ермилов Виталий (гр. 846) — диплом 3 степени, Арбейтер Максим (гр. 040) — диплом 3 степени, Билык Никита (гр. 0413) — диплом 3 степени.