При пожаре на улице Советской Армии пострадала женщина

При пожаре на улице Советской Армии пострадала 1961 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

При пожаре на улице Советской Армии пострадала женщина 1961 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Женщину госпитализировали с ожогами.

Сообщение о возгорании поступило в 14:05. Огонь повредил две комнаты и коридор в двухкомнатной квартире, входную дверь и коридор в соседней квартире. Спасли одного человека, эвакуировали 10 жильцов.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали шесть пожарных автомобилей, работали 20 человек.

Напомним, в Рязани в Дашково-Песочне в воскресенье, 21 марта, загорелась квартира в девятиэтажке. Так как подъездные окна были застеклены полностью, пришлось через два этажа их разбивать. Подъезд был сильно задымлен.