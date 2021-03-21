\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
-3°
Пнд, 22
-1°
Втр, 23
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.90 14:54
Нал. EUR 87.45 / 88.65 16:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 2021 19:51
2 433
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
5 225
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
6 592
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
14 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из-за пожара на улице Советской Армии в доме разбили подъездные окна
Из-за пожара на улице Советской Армии разбили подъездные окна. По предварительным данным, пострадал владелец квартиры, а возгорание произошло из-за неисправной проводки.

По данным источника, из-за пожара в квартире на улице Советской Армии, 17 разбили подъездные окна. Так как подъездные окна были застеклены полностью, пришлось через два этажа их разбивать. Подъезд сильно задымлен, сообщает очевидец.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, а возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Напомним, в Рязани в Дашково-Песочне в воскресенье, 21 марта, загорелась квартира в девятиэтажке.