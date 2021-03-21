Из-за пожара на улице Советской Армии в доме разбили подъездные окна

Из-за пожара на улице Советской Армии разбили подъездные окна. По предварительным данным, пострадал владелец квартиры, а возгорание произошло из-за неисправной проводки.

По данным источника, из-за пожара в квартире на улице Советской Армии, 17 разбили подъездные окна. Так как подъездные окна были застеклены полностью, пришлось через два этажа их разбивать. Подъезд сильно задымлен, сообщает очевидец.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, а возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Напомним, в Рязани в Дашково-Песочне в воскресенье, 21 марта, загорелась квартира в девятиэтажке.