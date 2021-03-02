В сети опубликовали электронную версию книги «Хоккей с Рязанской душой»

Напомним, в книге отражены этапы становления хоккея в Рязанской области в Советский и новейший российский периоды, история проведения Чемпионатов Рязанской области, воспоминания болельщиков, отведено место тренерам-наставникам, взрастивших выдающихся спортсменов.

Книга «Хоккей с Рязанской душой», которую написали авторы Вячеслав Климов, Виктор Иванников и Вячеслав Яковлев, появилась в сети. Электронную версию издания, приуроченного к 70-летию со дня зарождения хоккея с шайбой на рязанской земле, опубликовали на сайте регионального минспорта.

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Напомним, в книге отражены этапы становления хоккея в Рязанской области в Советский и новейший российский периоды, история проведения Чемпионатов Рязанской области, воспоминания болельщиков, отведено место тренерам-наставникам, взрастивших выдающихся спортсменов.