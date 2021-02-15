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К 70-летию со дня зарождения хоккея в Рязани издали книгу «Хоккей с рязанской душой»
В книге отражены этапы становления хоккея в Рязанской области в Советский и новейший российский периоды, история проведения Чемпионатов Рязанской области, воспоминания болельщиков, отведено место тренерам-наставникам, взрастивших выдающихся спортсменов.

К 70-летию со дня зарождения хоккея с шайбой в Рязани издали книгу «Хоккей с рязанской душой». Ее написали любители рязанского хоккея Вячеслав Климов, Виктор Иванников и Вячеслав Яковлев.

«Книга — объективный взгляд отдельно взятых болельщиков на историю зарождения, становления, развития и достижений рязанского хоккея за семидесятилетие его существования. Данное издание смело можно назвать уникальным. Оно рассказывает о самых ярких событиях истории рязанского хоккея, о тех матчах, во время которых рязанские спортсмены показывали свою игру и действовали в своем индивидуальном стиле», — рассказали в минспорте.

По словам министра физкультуры и спорта региона Владислава Фролова, сегодня популярность хоккея растет.

«Это удивительный, подвижный, стремительный и вдохновенный вид спорта, позволяющий спортсменам показывать свое мастерство, возможности роста и совершенствования. Развитие хоккея в Рязанской области является одним из приоритетных направлений, — отметил Фролов. — Издание данной книги важно для сохранения истории этапов становления рязанского хоккея. Книга „Хоккей с рязанской душой“ окажется интересной и начинающим спортсменам, и любителям, и профессионалам, а также болельщикам, без поддержки которых не проходит ни один матч».

В книге отражены этапы становления хоккея в Рязанской области в Советский и новейший российский периоды, история проведения Чемпионатов Рязанской области, воспоминания болельщиков, отведено место тренерам-наставникам, взрастивших выдающихся спортсменов.