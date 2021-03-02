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В нижегородской «Пятерочке» прокомментировали гибель женщины от упавшей вывески
Напомним, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Представители торговой сети «Пятерочка» в Нижнем Новгороде прокомментировали инцидент, в результате которого погибла женщина. В понедельник, 1 марта, на пенсионерку рухнула вывеска с магазина на улице Сергея Тюленина.

«Вывеску оторвало в результате схода снега с крыши пятиэтажного дома, в котором расположен магазин, — объяснили в пресс-службе. — Немедленно после происшествия сотрудниками магазина была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Мы скорбим о случившемся и находимся на связи с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).