В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за падения вывески с магазина «Пятерочка»

Снежная глыба упала на вывеску магазина «Пятерочка». Конструкция обвалилась на проходившую рядом пенсионерку 1934 года рождения. Женщину доставили в больницу. Спасти ее не удалось.

В понедельник, 1 марта, в Нижнем Новгороде, вывеска магазина упала на 87-летнюю женщину, проходящую мимо и убила ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина. Снежная глыба упала на вывеску магазина «Пятерочка». Конструкция обвалилась на проходившую рядом пенсионерку 1934 года рождения. Женщину доставили в больницу №40. Спасти ее не удалось, она погибла.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Выясняются подробности произошедшего.