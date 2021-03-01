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В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за падения вывески с магазина «Пятерочка»
Снежная глыба упала на вывеску магазина «Пятерочка». Конструкция обвалилась на проходившую рядом пенсионерку 1934 года рождения. Женщину доставили в больницу. Спасти ее не удалось.

В понедельник, 1 марта, в Нижнем Новгороде, вывеска магазина упала на 87-летнюю женщину, проходящую мимо и убила ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина. Снежная глыба упала на вывеску магазина «Пятерочка». Конструкция обвалилась на проходившую рядом пенсионерку 1934 года рождения. Женщину доставили в больницу №40. Спасти ее не удалось, она погибла.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Выясняются подробности произошедшего.