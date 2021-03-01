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Под Рязанью произошло смертельное ДТП
Погибли два человека: водитель Ford 1957 года рождения и пассажирка «четырнадцатой» 1976 года рождения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В понедельник, 1 марта, на 5-м километре дороги Рязань-Льгово столкнулись Ford Fusion, «четырнадцатая» и Chevrolet Niva. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Погибли два человека: водитель Ford 1957 года рождения и пассажирка «четырнадцатой» 1976 года рождения. Водителя «ВАЗа» госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего уточняются.