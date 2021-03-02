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Бывший рязанский вице-губернатор попал под санкции США из-за Навального
США ввели санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под них попали три российские научно-исследовательских организации и семеро человек.

США ввели санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под них попали три российские научно-исследовательских организации и семеро человек, передает РИА Новости.

Так, в списке:

  • Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»);
  • ФГБУ «27 Научный центр»;
  • 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны Росси.

Среди граждан в санкционном списке:

  • глава ФСБ Бортников;
  • глава ФСИН Калашников;
  • первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко;
  • генпрокурор Краснов;
  • заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов;
  • начальник управления президента Андрей Ярин — бывший вице-губернатор Рязани.

В начале 2000-х годов Андрей Ярин был руководителем представительства владимирской администрации при федеральном правительстве, затем был зампредом правительства Чечни. С 2004 по 2005 год Ярин возглавлял рязанское правительство и работал заместителем начальника полпреда в Южном федеральном округе. С 2006 по 2009 год был председателем правительства Кабардино-Балкарии, затем стал главным советником, затем руководителем аппарата замглавы администрации президента Александра Беглова.

Фигурантам санкционного списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Америки запрещено совершать с ними какие-либо сделки.