Бывший рязанский вице-губернатор попал под санкции США из-за Навального

США ввели санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под них попали три российские научно-исследовательских организации и семеро человек, передает РИА Новости.
Так, в списке:
- Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»);
- ФГБУ «27 Научный центр»;
- 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны Росси.
Среди граждан в санкционном списке:
- глава ФСБ Бортников;
- глава ФСИН Калашников;
- первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко;
- генпрокурор Краснов;
- заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов;
- начальник управления президента Андрей Ярин — бывший вице-губернатор Рязани.
В начале 2000-х годов Андрей Ярин был руководителем представительства владимирской администрации при федеральном правительстве, затем был зампредом правительства Чечни. С 2004 по 2005 год Ярин возглавлял рязанское правительство и работал заместителем начальника полпреда в Южном федеральном округе. С 2006 по 2009 год был председателем правительства Кабардино-Балкарии, затем стал главным советником, затем руководителем аппарата замглавы администрации президента Александра Беглова.
Фигурантам санкционного списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Америки запрещено совершать с ними какие-либо сделки.