Хубезов зарегистрировался на выборы в Госдуму

Хубезов зарегистрировался на предварительное голосование для выдвижения в депутаты Госдумы. Он сменил должность главного врача ОКБ на работу в облдуме прошлой осенью.

Дмитрий Хубезов зарегистрировался на выборы в Госдуму. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Хубезов зарегистрировался на предварительное голосование для выдвижения в депутаты Госдумы. Он сменил должность главного врача ОКБ на работу в облдуме прошлой осенью.

На посту депутата Дмитрий Хубезов планирует продолжить работу по совершенствованию здравоохранения и других сфер.

«Очень важно увеличить количество высокотехнологичных операций в регионах, сделать более эффективной работу первичного звена: сократить очереди в регистратурах, время ожидания приема в поликлинике, вести постоянную работу по улучшению качества медицинской помощи», — отметил Хубезов.