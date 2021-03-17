В Рязани планируют построить еще один спортивный комплекс
В среду, 17 марта, на заседании социального комитета рязгордумы, рассмотрели вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
В среду, 17 марта, на заседании социального комитета рязгордумы, рассмотрели вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Депутаты отметили, что в городе не хватает земельных участков с разрешенным видом использования для строительства подобных комплексов.
В то же время в поселке Торфмаш есть разрушенный стадион, где возможно возведение спортивного здания.
На заседании приняли решение обсудить эту идею с градостроительным блоком мэрии, чтобы разработать данный проект.