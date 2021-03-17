В Песочне массово отключили свет
В Песочне массово отключили свет из-за аварии. По предварительной информации, восстановительные работы займут около трех часов.
В среду, 17 марта, в Песочне массово отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».
Электричества нет по следующим адресам:
- улица Новоселов;
- улица Боголюбова;
- улица Зубковой;
- улица Советской Армии;
- улица Тимуровцев;
- улица Белинского;
- Кальновский тупик.
По предварительной информации, восстановительные работы займут около трех часов.