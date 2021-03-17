В Курской области мать сожгла восьмилетнего сына

Женщина выгнала сына на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу тушить мальчика. Отчим вызвал скорую и пытался спасти ребенка.

В Курской области женщина сожгла 8-летнего сына из-за того, что тот рассказал отчиму про ее измену с другим мужчиной. Об этом передает Life со ссылкой на источник.

Мальчик рассказал отчиму о другом мужчине за несколько дней до трагедии. Супруг высказал все жене и уточнил, что узнал об этом от пасынка. Женщина выгнала сына на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу тушить мальчика. Отчим вызвал скорую и пытался спасти ребенка.

По информации следователей, женщина сбила пламя, когда осознала произошедшее, и вызвала скорую. С полученными травмами ребенка доставили в больницу.

Мальчик получил ожог 60% поверхности тела и скончался в больнице ночью 17 марта.

Мать задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По источникам Life, женщина стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото Life