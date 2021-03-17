Рязанцы стали чаще снимать наличные через терминалы на почте

Рязанцы стали чаще снимать наличные через терминалы на почте. По итогам 2020 года объем снятия наличных через POS-терминалы Почта Банка в почтовых отделениях Рязанской области вырос на 26%. При этом снять наличные на почте можно с карты любого банка.

По итогам 2020 года объем снятия наличных через POS-терминалы Почта Банка в почтовых отделениях Рязанской области вырос на 26%. При этом снять наличные на почте можно с карты любого банка: в прошлом году 6% всех операций по снятию средств приходилось на карты сторонних банков. В общем объеме операций, совершенных в прошедшем году с помощью терминалов Почта Банка, 14% составила выдача наличных, 12% - внесение средств. Средняя сумма снятия наличных за год существенно не изменилась и составляет 5 978 рублей, внесения — 6 037 рублей.

Установку POS-терминалов в отделениях связи Почта Банк начал в августе 2016 года. В настоящий момент в почтовых отделениях в стране установлено более 54 тысяч таких терминалов, с помощью которых можно снять наличные с карты любого банка или пополнить счет в Почта Банке. При этом более 60% таких терминалов расположены в отделениях почты в небольших городах и сельской местности, где из-за отсутствия банкоматов особенно остро стоит вопрос снятия наличных.

Для снятия наличных нужно приложить карту к терминалу, деньги выдает сотрудник почты. При этом можно снять и не «круглую» сумму, с точностью до копейки, что особенно ценят граждане старшего возраста. В Рязанской области в отделениях почтовой связи стационарного типа работает более 500 таких POS- терминалов.

«Региональная сеть Почты России в Рязанской области насчитывает 554 отделения, из которых 457 находятся в сельской местности. Банковские терминалы, расположенные на почте, позволяют населению не выезжать за пределы населенного пункта, а снять наличные в шаговой доступности. Обеспечение качественными почтовыми услугами жителей удаленных районов области является одной из насущных задач Почты России», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.