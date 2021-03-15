На улице Каширина перекроют движение на полгода

Движение перекроют из-за ремонта моста через Трубеж. С 17 марта будет ограничено движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению из Борок в сторону центра и с организацией движения по правой стороне.

С 17 марта на улице Каширина перекроют движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют из-за ремонта моста через Трубеж. С 17 марта будет ограничено движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению из Борок в сторону центра и с организацией движения по правой стороне.

«Планируется, что срок ремонта составит не менее 4 месяцев. После чего движение будет организовано по левой стороне в сторону центра. Планируется, что ремонт завершится 1 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.