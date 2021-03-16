Кредиторы рязанского депутата Шерина отказались принимать оплату долга гусями

Возможность решить вопрос мирным путем рассмотрели на очередном заседании Арбитражного суда во вторник, 16 марта.

Кредиторы отказались заключать мировое соглашение по делу о банкротстве рязанского депутата Госдумы Александра Шерина и принимать выплату задолженности гусями с фермы супруги заемщика Виктории Шериной. Возможность решить вопрос мирным путем рассмотрели на очередном заседании Арбитражного суда во вторник, 16 марта.

Представитель одного из кредиторов заявил, что данное мировое соглашение не отвечает интересам его доверителя и является экономически необоснованным. Во-первых, по условиям соглашения не предусмотрена выплата процентов за пользование деньгами. Во-вторых, на погашение задолженности отводится длительный срок — пять лет, с 10 марта 2021 года по 10 февраля 2026 года. Кроме того, у кредиторов есть вопросы к платежеспособности ответчика в будущем.

Общий долг Шерина перед четырьмя кредиторами на сегодняшний день составляет 15 миллионов 211 тысяч 540 рублей. По условиям мирового соглашения, размер ежемесячных платежей — 254 тысячи 123 рубля, а это более 50% ежемесячного дохода должника. При этом не исключена возможность того, что депутату также придется выплачивать алименты на двух несовершеннолетних детей. Ранее его супруга уже предъявляла соответствующий судебный приказ к исполнению, но потом отозвала его.

Также кредиторы опасаются, что в дальнейшем Шерин не сможет выплачивать долг, поскольку в сентябре 2021 года истекает срок его полномочий как депутата Госдумы. Он может лишиться дохода, если не переизберется.

Представитель должника назвал эти аргументы домыслами и предположениями кредитора. «Судебный приказ о выплате алиментов к исполнению не предъявлен, взыскание не производится. Вопрос, выиграет человек следующие выборы или не выиграет, также открыт. Давайте будем тогда исходить из того, что завтра может метеорит упасть! На сегодняшний день Шерин трудоустроен, он получает заработную плату, ее достаточно для того, чтобы погасить требования кредиторов», — сказал защитник Шерина.

Чтобы ускорить выплату долга, кредитор предложил продать имущество депутата. Представитель кредитора заявил, что у супруги Шерина есть сельскохозяйственная ферма, которая располагается у села Новики в Спасском районе. На земельном участке построен птичник, инкубаторий, два цеха. Там выращиваются гуси и индюшки, которые продаются, в том числе в Рязани на Первомайском рынке. Представитель заявителя сделал «контрольную закупку» птицы и представил в суд соответствующий чек.

Представители ответчика не подтвердили информацию о наличии ликвидного имущества, с которого семья Шерина получает доход, назвав приведенные факты фантазией кредитора. Однако они обратили внимание на противоречивость аргументов заявителя: сначала кредитор говорил о неплатежеспособности Шерина, а потом о наличии у его супруги успешного бизнеса. «Если у Шерина не хватит дохода в сентябре, будете гусями получать», — сказал представитель должника.

Защитники депутата продолжили настаивать на заключении мирового соглашения с постепенной, в течение пяти лет, выплатой долга. Дальнейшее рассмотрение дела судья назначил на 23 марта.