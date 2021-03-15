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Экс-директор рязанского «Водоканала» назвал враньем информацию о возвращении на предприятие
Андрей Акулов подтвердил, что в течение месяца занимался передачей дел на «Водоканале», «чтобы не остановить работу предприятия». Кроме того, он озвучил свою версию того, что его сначала уволили, а затем предложили вернуться назад.

Экс-директор рязанского «Водоканала» Андрей Акулов опроверг свое возвращение на предприятие. Об этом в понедельник, 15 марта, он сообщил РЗН.инфо.

«Написали в интернете вранье, даже обидно, если честно. Да, мне звонила Елена Борисовна [Сорокина] в пятницу и предложила вернуться на должность заместителя, но пока я решение не принял, не писал никаких заявлений, — отметил Акулов. — Есть большое количество проектов, которые я сам разаработал и придумал. Без меня их трудно будет реализовать. Жалко бросить труд кучи людей».

Андрей Акулов подтвердил, что в течение месяца занимался передачей дел на «Водоканале», «чтобы не остановить работу предприятия». Кроме того, он озвучил свою версию того, что его сначала уволили, а затем предложили вернуться назад.

«Я живу в Рязани всю жизнь и буду жить. И сейчас я не имею морального права взять все бросить», — заключил бывший руководитель рязанского «Водоканала».