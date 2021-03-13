В Спасском районе хозяева застрелили свою собаку после рождения щенков

В Спасском районе застрелили собаку после рождения щенков. По словам зоозащитницы, животное убили сами хозяева. Зоозащитники собираются обратиться в полицию и прокуратуру.

В селе Дегтяном Рязанской области застрелили собаку, недавно родившую щенков. Об этом рассказала зоозащитница Ольга Юрьев на странице «Вконтакте».

По словам зоозащитницы, животное убили сами хозяева. В конце лета сын хозяйки собаки привез щенка из Рязани для своей матери. Агата была домашней собакой, но ее посадили на цепь, так как в квартире от нее было слишком много шерсти.

Потом одна из местных жительниц заметила, что животное перестали кормить: оно превратилось буквально в скелет. Она стала сама кормить ее и выгуливать, при этом хозяйка постоянно высказывала недовольство по этому поводу. Агату не успели стерилизовать, и в январе появились щенки.

«Реакция „хозяйки“ была такова — не кормить, сами сдохнут! Но не кормить не получилось, Наталья ухаживала за Агатой и щенками. Тогда было решено так — нужно или всех пристрелить, или вывезти в Спасск или лес, — пишет зоозащитница. — В конце февраля я увидела пост об Агате и ее щенках, списалась с Натальей и предложила забрать всех на передержку с дальнейшим пристроем по нормальным семьям».

Но сын приказал собаку убить, что и было исполнено. В посте сообщается, что 6 марта, вечером, Агату застрелили прямо у ее будки, на цепи, на глазах ее щенков.

«Выстрелы слышали два человека, Наталья и ее подруга, они побежали туда, но было уже поздно, тело успели утащить. Щенков они смогли забрать, несчастных малышей… Слышали бы вы, как они плачут по маме, они не просто скулят, как обычно щенки, они воют! Я сегодня везла их в Рязань, волосы дыбом от их плача!» — рассказывает Ольга.

Все фото и видеоматериалы зоозащитники направили в полицию и в прокуратуру.

В полиции уже начали проверку.