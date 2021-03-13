В полиции начали проверку после убийства собаки в Спасском районе
В полиции начали проверку после убийства собаки в селе Дегтяном Спасского района. «По данному факту в Спасский ОМВД поступило заявление 9 марта. Проводится проверка».
В полиции начали проверку после убийства собаки в селе Дегтяном Спасского района.
«По данному факту в Спасский ОМВД поступило заявление 9 марта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее законное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Напомним, зоозащитники рассказали, что в Спасском районе хозяева застрелили свою собаку, недавно родившую щенков.