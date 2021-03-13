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Жители поселка в Скопинском районе просят помочь погорельцам
Жители поселка в Скопинском районе просят помочь погорельцам. На улице Мичуринской сгорел дом, семья из четырех человек лишилась имущества.

Жители поселка Павелец в Скопинском районе объявили сбор вещей и средств для погорельцев. На улице Мичуринской сгорел дом, семья из четырех человек лишилась имущества.

«Семья из 4 человек: двое взрослых — мама и отчим, и двое детей — девочка 16 лет, ученица 10 класса, и мальчик 8 лет, ученик 2 класса, лишились всего! Давайте не останемся в стороне и поможем этой семье справиться с их горем! Помощь приносить в администрацию школы, там и уточнять информацию о том, что именно нужно. Денежную помощь можно сразу отправлять на карту через телефон, на имя Глушковой-Халдеевой Натальи (это хозяйка дома и мать), телефон +7 (964) 157-47-33», — рассказала РЗН. инфо местная жительница.

Напомним, пожар произошел утром в четверг, 11 марта, в частном доме в поселке Павелец-1 на улице Мичуринской.