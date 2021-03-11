В Скопинском районе загорелся частный дом

Пожар произошел утром в четверг, 11 марта, в частном доме в поселке Павелец-1 на улице Мичуринской. На тушение огня выехали шесть пожарных расчетов из Павельца-1, Скопина и Горлово.

В Скопинском районе загорелся частный дом. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел утром в четверг, 11 марта, в частном доме в поселке Павелец-1 на улице Мичуринской. На тушение огня выехали шесть пожарных расчетов из Павельца-1, Скопина и Горлово.

Жерт и пострадавших нет. Обстоятельства и причина пожара уточняются.