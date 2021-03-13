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В Рязань прибудет ретропоезд
На вокзал Рязань-1 13 марта в 13:00 прибудет ретропоезд на паровозной тяге. Горожане смогут посмотреть на паровоз и сделать фотографии.

На вокзал Рязань-1 13 марта в 13:00 прибудет ретропоезд на паровозной тяге. Горожане смогут посмотреть на паровоз и сделать фотографии. Информация об экскурсии размещена на сайте.

Организовывает железнодорожные путешествия компания «Ретропоезд». Состав отправится из Москвы и остановится в Рязани. Он привезет туристов для прогулки по городу и посещения села Константиново.

Назад паровоз отправится в 19:28 со станции Рыбное.

Обновленная информация: жители города не дождались ретропоезда на станции Рязань-1, так как он прибыл раньше. В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава. Поменялось и время отправления назад.