В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава

В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава. Как рассказала РЗН. инфо сотрудница компании, график движения поезда может меняться.

Жители города в субботу, 13 марта, не дождались ретропоезда на станции Рязань-1, так как он прибыл раньше — после 11:00. В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава. Как рассказала РЗН. инфо сотрудница компании, график движения может меняться, так как поезд экскурсионный. Расписание зависит от многих факторов. Об актуальном расписании сообщают непосредственно участникам экскурсии.

На вокзале горожанам рассказали, что поезд подадут после 18:00, посадка назначена на 18:30.

Напомним, ранее на сайте «Ретропоезд» сообщалось, что прибытие состава на паровозной тяге назначено на 13:00.