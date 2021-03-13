\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-6°
Вск, 14
Пнд, 15
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
Вчера 11:50
9
5 797
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 250
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 194
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
7 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава
В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава. Как рассказала РЗН. инфо сотрудница компании, график движения поезда может меняться.

Жители города в субботу, 13 марта, не дождались ретропоезда на станции Рязань-1, так как он прибыл раньше — после 11:00. В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава. Как рассказала РЗН. инфо сотрудница компании, график движения может меняться, так как поезд экскурсионный. Расписание зависит от многих факторов. Об актуальном расписании сообщают непосредственно участникам экскурсии.

На вокзале горожанам рассказали, что поезд подадут после 18:00, посадка назначена на 18:30.

Напомним, ранее на сайте «Ретропоезд» сообщалось, что прибытие состава на паровозной тяге назначено на 13:00.