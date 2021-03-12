В Рязани задержали сутенера, организовавшего секс-бизнес

С июня 2020 года мужчина организовал оказание услуг сексуального характера в Рязани, для этого он подыскал пятерых девушек и водителя, который занимался их транспортировкой. Рекламу и контакты опубликовали в интернете. По заказам клиентов девушек доставляли в квартиры, бани и сауны.

В Рязани задержали 34-летнего безработного местного жителя, организовавшего занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С июня 2020 года мужчина организовал оказание услуг сексуального характера в Рязани, для этого он подыскал пятерых девушек и водителя, который занимался их транспортировкой. Рекламу и контакты опубликовали в интернете. По заказам клиентов девушек доставляли в квартиры, бани и сауны. Деньги распределяли между участниками криминального бизнеса, но более половины выручки доставалась организатору.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

Ему грозит от 100 до 500 тысяч рублей, либо до 5 лет лишения свободы. Проводится расследование.

Отмечается, что согласно статьи 6.11 КоАП РФ, занятие проституцией, влечет наложение административного штрафа.