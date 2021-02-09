Волонтеры рассказали, как нашелся пропавший в Рязани пенсионер

Вечером 8 февраля 79-летний Евгений Несмачко вышел из дома выбросить мусор и не вернулся. Мужчина был без верхней одежды.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как нашелся пропавший в Рязани пенсионер. Вечером 8 февраля 79-летний Евгений Несмачко вышел из дома выбросить мусор и не вернулся.

Мужчина был без верхней одежды. «Город не знает, может заблудиться… На улице мороз», — обратились родственники к волонтерам.

Вместе с ними члены отряда обзвонили знакомых и больницы, осмотрели ближайшие дворы и магазины.

Во время поисков на телефон внучки пропавшего позвонили. Как оказалось, Несмачко понял, что заблудился и обратился за помощью к женщине на улице. В кармане у пенсионера была бумажка с номером внучки, на который рязанка и позвонила.

«Найден. Жив! Родные обнимаются. Все счастливы», — заключили волонтеры.