В Рязани пропал 79-летний мужчина

В понедельник, 8 февраля, в Рязани пропал 79-летний Евгений Несмачко. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без верхней одежды.

В понедельник, 8 февраля, в Рязани пропал 79-летний Евгений Несмачко. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области .

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без верхней одежды.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в черно-серую вязаную кофту на молнии, черные брюки и темно-коричневые ботинки.