В Рязани пропал 79-летний мужчина
В понедельник, 8 февраля, в Рязани пропал 79-летний Евгений Несмачко. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без верхней одежды.
В понедельник, 8 февраля, в Рязани пропал 79-летний Евгений Несмачко. Об этом сообщил
Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без верхней одежды.
Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в черно-серую вязаную кофту на молнии, черные брюки и темно-коричневые ботинки.
Всем, кто видел пропавшего, просят плозвонить по телефонам: 112,