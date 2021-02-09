В Старожилове пьяная бабушка выгнала внучку на мороз

В полицию обратились соседи женщины. К ним прибежала десятилетняя девочка. По словам ребенка, она учила уроки, когда нетрезвая бабушка подошла к ней и стала кричать, выгонять из дома.

В Старожилове пьяная бабушка выгнала внучку на мороз. На нее завели уголовное дело, сообщила пресс-служба рязанского УМВД во вторник, 9 февраля.

В полицию обратились соседи 60-летней женщины, к которым прибежала 10-летняя девочка. По словам ребенка, она учила уроки, когда нетрезвая бабушка подошла к ней и стала кричать, выгоняя из дома.

Мать и отец девочки лишены родительских прав, бабушка опекун. Пенсионерка на профилактическом учете не состоит.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отвели ребенка домой и провели с женщиной воспитательную беседу. На нее составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Спустя несколько часов в полицию позвонила эта же девочка. Она рассказала, что пьяная бабушка стала замахиваться на нее половником, кричит, угрожает и выгоняет на улицу, несмотря на мороз.

«Сотрудников полиции она вызывала уже на улице», — отметила пресс-служба ведомства.

Ребенка изъяли у бабушки и отправили в специализированное государственное учреждение.

На пенсионерку завели уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ей грозит до трех лет тюрьмы.