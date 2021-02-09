В Старожилове пьяная бабушка выгнала внучку на мороз. На нее завели уголовное дело,
В полицию обратились соседи 60-летней женщины, к которым прибежала 10-летняя девочка. По словам ребенка, она учила уроки, когда нетрезвая бабушка подошла к ней и стала кричать, выгоняя из дома.
Мать и отец девочки лишены родительских прав, бабушка опекун. Пенсионерка на профилактическом учете не состоит.
Инспекторы по делам несовершеннолетних отвели ребенка домой и провели с женщиной воспитательную беседу. На нее составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Спустя несколько часов в полицию позвонила эта же девочка. Она рассказала, что пьяная бабушка стала замахиваться на нее половником, кричит, угрожает и выгоняет на улицу, несмотря на мороз.
«Сотрудников полиции она вызывала уже на улице», — отметила пресс-служба ведомства.
Ребенка изъяли у бабушки и отправили в специализированное государственное учреждение.
На пенсионерку завели уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ей грозит до трех лет тюрьмы.