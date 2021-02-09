Десятилетнюю рязанку, которую бабушка выгоняла на мороз, передали в приемную семью

Родителей девочки лишили права воспитывать ее. Опекуном ребенка стала бабушка. 60-летняя женщина, будучи пьяной, выгоняла ребенка на мороз.

Десятилетнюю рязанку, которую бабушка выгоняла на мороз, передали в приемную семью. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает издательство «Пресса».

Родителей девочки лишили права воспитывать ее. Опекуном ребенка стала бабушка. 60-летняя женщина, будучи пьяной, выгоняла ребенка на мороз.

После этого девочку изъяли из семьи. Ее передали приемным родителям под предварительную опеку.

Бабушка написала заявление о снятии с нее обязанностей опекуна. Это было сделано постановлением администрации района.