В аварии в Михайловском районе пострадали четверо

ДТП произошло 7 февраля примерно в 13:40 на 240 километре дороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 47-летний житель Захаровского района на Audi A6 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Ford Focus. За рулем второй машины был 26-летний житель Тулы.

В аварии в Михайловском районе пострадали четверо. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло 7 февраля примерно в 13:40 на 240 километре дороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 47-летний житель Захаровского района на Audi A6 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Ford Focus. За рулем второй машины был 26-летний житель Тулы.

Травмы получили водитель и трое пассажиров Ford в возрасте 32, 31 и 24 лет. Им оказали медпомощь.