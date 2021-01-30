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В Касимове появился музей денег «Бабосики»
В Касимове в субботу, 30 января, начал работу музей денег «Бабосики». Его изюминкой станет самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек.

В Касимове в субботу, 30 января, начал работу музей денег «Бабосики». Подробности сообщаются на странице учреждения «ВКонтакте».

Музей является членом Ассоциации частных музеев России. Основой экспозиции стала частная коллекция основателя Игоря Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения.

В музее представлены монеты от Римской Империи до наших дней и банкноты с первых царских до современных пластиковых.

«Изюминкой музея станет самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек. Среди экспонатов самая большая (вес 1000 граммов) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 грамма) золотая монета республики Палау, а также одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 год до н. э.)» — сообщается в описании.

Сейчас идет подготовка к изданию первого в мире каталога-справочника по монетам и банкнотам с изображением бабочек и стрекоз. Завершается подготовка к регистрации коллекции в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса.

Напомним, учреждение находится в доме №10а на улице Соборной.