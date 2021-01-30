В Касимове появился музей денег «Бабосики»

В Касимове в субботу, 30 января, начал работу музей денег «Бабосики». Подробности
Музей является членом Ассоциации частных музеев России. Основой экспозиции стала частная коллекция основателя Игоря Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения.
В музее представлены монеты от Римской Империи до наших дней и банкноты с первых царских до современных пластиковых.
«Изюминкой музея станет самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек. Среди экспонатов самая большая (вес 1000 граммов) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 грамма) золотая монета республики Палау, а также одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 год до н. э.)» — сообщается в описании.
Сейчас идет подготовка к изданию первого в мире каталога-справочника по монетам и банкнотам с изображением бабочек и стрекоз. Завершается подготовка к регистрации коллекции в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса.
Напомним, учреждение находится в доме №10а на улице Соборной.