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В мэрии рассказали о своевременной уборке дворов в Семчино
В мэрии рассказали об уборке дворов в Семчино. Сотрудники проверили, как убирают снег на этой территории, и опросили жильцов.

В мэрии в воскресенье, 7 февраля, рассказали об уборке территории от снега в Семчино. Ранее в соцсетях появились публикации с фотографиями заснеженных дворов. Рязанцы попытались измерить линейкой величину снежного покрова.

«По сообщению МКУ „УДТ“, эти дома обслуживает УК „Вишневые сады“. Уборка территорий проводится на постоянной основе, в том числе внутриквартальных проездов. Снег складируется преимущественно на зеленой зоне с последующим вывозом», — пояснили в администрации.

Также в мэрии отметили, что последний раз механизированная уборка проводилась в пятницу, 5 февраля, о чем предварительно размещались объявления с просьбой убрать личный транспорт. На субботу, 6 февраля, была запланирована очередная уборка с вывозом снега, объявления были тоже размещены.

«На момент сегодняшнего обследования на территории дома № 5 работал трактор. Опрошенные в ходе рейда жители уборкой дворов довольны. Участок на контроле. Все сообщения отрабатываются максимально оперативно», — добавили в администрации.