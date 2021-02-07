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Рязанцы измерили высоту снежного покрова в районе Семчино
Жители рязанского района Семчино измерили высоту снежного покрова, чтобы продемонстрировать последствия метели. Мэрия отреагировала на сообщение.

Жители рязанского района Семчино измерили высоту снежного покрова, чтобы продемонстрировать последствия метели. Пост с фотографиями опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Заснеженная Рязань (район Семчино) после последнего сильного снегопада с метелью 4-5 февраля. Средний прирост снежного покрова составил 12-14 см. Впереди новый удар стихии 9-10 февраля. Ждем еще +10-12 см», — сообщает автор поста.

Мэрия отреагировала на информацию:

«Сообщение направлено профильным специалистам для оперативного решения вопроса».