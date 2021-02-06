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В ВОЗ заявили, что темп распространения коронавируса замедлился
Темпы распространения COVID-19 в мире снижаются. Об этом на брифинге рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

Темпы распространения COVID-19 в мире снижаются. Об этом на брифинге рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен, сообщает РИА Новости.

По ее словам, снижение числа случаев заражения наблюдается в ряде стран. Однако Керкховен настоятельно призвала эти государства продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что привившихся от COVID-19 стало больше, чем заболевших. При этом он подчеркнул, что больше ¾ вакцинаций приходятся всего на десять стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП.

Напомним, 5 февраля оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красных зонах» рязанских больниц.