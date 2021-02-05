Оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красных зонах» рязанских больниц

В пятницу, 5 февраля, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красных зонах» рязанских больниц занято 443 койки. Состояние 76 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 323 пациента — средней степени тяжести.

В пятницу, 5 февраля, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красных зонах» рязанских больниц занято 443 койки. Состояние 76 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 323 пациента — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 44 пациента с коронавирусом, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.