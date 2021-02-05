Погибшего в ночной аварии на выезде из Рязани водителя нашли под колесами собственной фуры

Очевидцы рассказали подробности смертельной аварии в Рязани. По их словам, водителя фуры долго не могли найти.

Очевидцы рассказали подробности смертельной аварии в Рязани. По их словам, водителя фуры долго не могли найти.

«Водитель легковушки скончался на месте, а пострадавшую девушку в тяжелом состоянии увезли на скорой. Водителя грузовика долго искали, а потом его обнаружили под колесами фуры. Водительская дверь была открыта. Спасатели доставали его тело из-под колес», — пояснили очевидцы.

Напомним, в 4:58 пятницы, 5 февраля, на 181-м километре трассы М-5 в Рязани Volkswagen Polo врезался в грузовик MAN. Оба водителя погибли.