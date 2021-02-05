Михаил Ефремов «исчез» из колонии

Друг Михаила Ефремова рассказал «МК» об «исчезновении» актера из колонии, где он отбывает наказание за смертельное ДТП. По словам собеседника газеты, отправленные артисту письма возвращаются обратно.

Друг Михаила Ефремова рассказал « МК » об «исчезновении» актера из колонии, где он отбывает наказание за смертельное ДТП. По словам собеседника газеты, отправленные артисту письма возвращаются обратно.

Знакомый актера уточнил, что поддерживал регулярную переписку. Ефремов рассказывал ему, что недавно болел простудой и смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН о том, что письмо Ефремову не вручили.

«Так как «адресат убыл в другое учреждение», — уточнил собеседник.

Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.

Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.