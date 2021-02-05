Михаил Ефремов «исчез» из колонии

Друг Михаила Ефремова рассказал «
Знакомый актера уточнил, что поддерживал регулярную переписку. Ефремов рассказывал ему, что недавно болел простудой и смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН о том, что письмо Ефремову не вручили.
«Так как «адресат убыл в другое учреждение», — уточнил собеседник.
Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.
Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.