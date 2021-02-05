Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичное СИЗО

Ранее СМИ сообщили, что актер «исчез» из колонии: друг отправил ему письмо, которое вернулось с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Михаила Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичное СИЗО. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН.

Ранее СМИ сообщили, что актер «исчез» из колонии: друг отправил ему письмо, которое вернулось с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.

Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.