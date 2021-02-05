\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
-16°
Вск, 07
-20°
Пнд, 08
-23°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.62 / 76.4 17:07
Нал. EUR 89.43 / 90.24 16:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
10 409
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
21 244
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
19 771
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
24 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичное СИЗО
Ранее СМИ сообщили, что актер «исчез» из колонии: друг отправил ему письмо, которое вернулось с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Михаила Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичное СИЗО. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН.

Ранее СМИ сообщили, что актер «исчез» из колонии: друг отправил ему письмо, которое вернулось с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.

Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.