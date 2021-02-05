Бывшим сотрудникам «Автоколонны 1310» полностью вернули долги по зарплате

Задолженность перед экс-работниками и налоговой погасили после покупки имущества «Автоколонны 1310» МУП «УРТ». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил сайт мэрии.

Бывшим сотрудникам «Автоколонны 1310» полностью вернули долги по зарплате. Они составляли 3,6 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил сайт мэрии.

Задолженность перед экс-работниками и налоговой погасили после покупки имущества «Автоколонны 1310» МУП «УРТ».

Напомним, сотрудники «Автоколонны 1310» неоднократно выходили на пикеты из-за того, что им не выплачивали долги по зарплате.