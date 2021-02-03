Видео: силовики ударили дубинкой по голове журналиста во время протестов в Москве
Силовики ударили дубинкой по голове журналиста, автора телеграм-канал RealView Федора Худокормова, освещавшего протесты в центре Москвы. Он был в желтом жилете «Пресса» и с техникой в руках.
Cиловики ударили дубинкой по голове журналиста во время протестов в Москве во вторник, 2 февраля. Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что сначала человек в форме толкает журналиста, а затем разворачивается и два раза бьет его по голове, сбивая с ног. Пострадавшим оказался автор телеграм-канал RealView Федора Худокормова.
Отметим, что протесты в столице начались после оглашения приговора Алексею Навальному.