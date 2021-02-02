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Навальному огласили приговор
Напомним, 17 января, Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. Его доставили в отдел полиции в Химки. На следующий день местный горсуд арестовал его на 30 суток.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Его приговорили к трем с половиной годам заключения, передает РИА Новости. Год домашнего ареста засчитали, поэтому оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев.

Отмечается, что жена Навального Юлия после оглашения приговора заплакала, сам он выслушал его спокойно.

Напомним, 17 января, Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. Его доставили в отдел полиции в Химки. На следующий день местный горсуд арестовал его на 30 суток.

По утверждению ФСИН, Навального задержали за нарушения испытательного срока как условно осужденного по делу «Ив Роше». Его объявили в розыск 29 декабря 2020 года.

Ранее суды трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным, но продляли испытательный срок.

Приговор пока не вступил в законную силу, обжаловать его можно в течение 10 дней.