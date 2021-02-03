В массовой аварии с «Волгой» под Рязанью погиб человек

ДТП произошло в среду, 3 февраля, примерно в 8:45 в Старожиловском районе на 39 километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». «УАЗ» под управлением 58-летнего водителя столкнулся с «Волгой» и Kia Rio.

В массовой аварии с «Волгой» под Рязанью погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 3 февраля, примерно в 8:45 в Старожиловском районе на 39 километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». «УАЗ» под управлением 58-летнего водителя столкнулся с «Волгой» и Kia Rio.

За рулем «Волги» был 32-летний мужчина, Kia управлял 33-летний водитель.

Погиб пассажир «Волги», его личность устанавливают.

Ранее появилось видео с места аварии.