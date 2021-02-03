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TikTok запустит функцию для борьбы с распространением дезинформации
Если соцсеть не сможет подтвердить достоверность информации, видео станут помечать как «непроверенный контент». Авторов об этом будут уведомлять, они смогут уточнить информацию.

TikTok запустит функцию для борьбы с распространением дезинформации. Как заявили в соцсети, выкладываемые видео будут проверять экспертные сервисы. Если подтвердится, что видео содержит дезинформацию, его удалят с платформы, передает РИА Новости.

Если соцсеть не сможет подтвердить достоверность информации, видео станут помечать как «непроверенный контент». Авторов об этом будут уведомлять, они смогут уточнить информацию.

«Если просматривающие намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент. Этот дополнительный шаг требует паузы, чтобы люди обдумали свое следующее действие и выбрали «закрыть» или «все равно поделиться», — говорится в заявлении на сайте сервиса.

Отмечается, что во время тестирования функции число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24%, а количество лайков под такими видео сократилось на 7%.

Ожидается, что функция заработает по всему миру через несколько недель. Первыми ее смогут оценить жители США и Канады.