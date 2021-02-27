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В рязанском селе прошел первый этап работ после обрушения кровли дома
В рязанском селе Реткино закончился первый этап аварийных работ после обрушения кровли многоквартирного дома. Сейчас главную опасность представляет вода, которая может образоваться в результате таяния снега. Чтобы минимизировать вероятность протечек, были направлены первые противоаварийные меры.

В рязанском селе Реткино закончился первый этап аварийных работ после обрушения кровли многоквартирного дома. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на администрацию Рязанского района.

В ходе инцидента люди не пострадали, потолки в квартирах удар выдержали. Сейчас главную опасность представляет вода, которая может образоваться в результате таяния снега. Чтобы минимизировать вероятность протечек, были направлены первые противоаварийные меры.

По словам замглавы администрации района по ЖКХ Бориса Ясинского, причиной обрушения кровли стало большое скопление снега в совокупности с состоянием крыши. Он отметил, что дом находится под непосредственным управлением жильцов.

По словам представителя районной администрации, в понедельник, 1 марта, на месте обрушения кровли должны побывать специалисты фонда капремонта, затем обещают приступить к окончательному разбору поврежденной кровли и после провести ремонт.

Напомним, в многоквартирном доме в ночь на 27 февраля в селе Реткино рухнула кровля.