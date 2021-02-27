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Российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на самодельной дрезине
В Россию в пятницу, 25 февраля, вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей. Для того чтобы подъехать к границе, россиянам пришлось воспользоваться самодельной дрезиной.

В Россию в пятницу, 25 февраля, вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей. Для того чтобы подъехать к границе, россиянам пришлось воспользоваться самодельной дрезиной, сообщается в официальном telegram-канале МИД России.

Так как уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, вначале дипломаты ехали 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и совершили пеший переход на российскую сторону.

«Для этого надо было изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — говорится в сообщении.

Конструкцию пришлось толкать больше километра по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманную. На российской погранстанции Хасан дипломатов встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся на родину соотечественников в аэропорт.

Семьи российских дипломатов в субботу, 26 февраля, вылетели в Москву.

«Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».