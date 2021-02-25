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Соцсети: сломавшийся автобус до Скопина несколько часов простоял на трассе без помощи
В четверг, 25 февраля, в Рязани сломался рейсовый автобус до Скопина, отправившийся с «Центрального» автовокзала в 15:40. Об этом написали в соцсетях.

В четверг, 25 февраля, в Рязани сломался рейсовый автобус до Скопина, отправившийся с «Центрального» автовокзала в 15:40. Об этом написали в соцсетях.

По словам автора поста, водитель совершил несколько звонков с просьбой о помощи, но все они пока не дали результата.

«Проходящие рейсовые маршрутки на Скопин не берут пассажиров. Автобус принадлежит ИП Пронюшкину», — говорится в сообщении.

На автовокзале прокомментировали ситуацию.